Prato: in trasferta in città per spacciare. Denunciato marocchino e munito di Foglio di Via

Il 14 Aprile 2020, alle ore 12.40 circa, personale delle Volanti, nel corso di attività di controllo effettuata in questa via Renzo degli Innocenti, ha proceduto all’identificazione di un individuo sospetto, successivamente generalizzato quale marocchino di anni 22 e residente a Campi Bisenzio regolare sul T.N. il quale, poco prima di essere fermato, gettava in terra 8 involucri di cellophane di colore bianco i cui successivi accertamenti appuravano trattarsi di cocaina per poco meno di 7 grammi . Il fermato, è stato pertanto accompagnato in Ufficio per la redazione degli atti a suo carico con denuncia in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e relativa sanzione amministrativa per l’inottemperanza al divieto di circolazione imposto dal D.P.C.M in vigore. Lo stesso è stato altresì munito di Foglio di Via Obbligatorio da Prato con divieto di ritorno nel Comune per tre anni.