Coronavirus. Lombardia stanzia 80 mln per premiare sanitari

Si aggiungeranno a 40 mln nazionali per straordinari e indennità

(DIRE) Milano, 16 Apr. – Ai medici lombardi “non va detto solo grazie”, ma e’ opportuno che ricevano interventi “concreti” di riconoscimento “una tantum”. Ecco perche’ la Regione Lombardia aggiungera’ 80 milioni di euro di tasca propria che si vanno ad aggiungere ai 40 milioni stanziati dal governo previsti “per pagare straordinari e indennita’”. Ad annunciarlo il presidente lombardo Attilio Fontana nel corso di una relazione in aula di Consiglio regionale. Tutto cio’ “per far avere ai nostri dipendenti anche una gratificazione completa per il loro comportamento”, sottolinea.

(Nim/ Dire) 11:29