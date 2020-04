(DIRE) Roma, 16 Aprile – “Incredibile… Sono in Senato ad ascoltare il ministro dell’Agricoltura che ha appena chiesto la sanatoria per centinaia di migliaia di clandestini da far lavorare nei campi. Ma non avrebbe più senso aiutare tutti gli Italiani che hanno perso e perderanno il lavoro per il virus, dando a loro precedenza e contratti, invece di pensare a ‘regolarizzare’ un esercito di clandestini?”. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, leader della Lega. (Vid/ Dire) 10:21