Cioccolato avanzato dalle uova di Pasqua? Come mangiarlo senza ingrassare

Il cioccolato è un alimento prezioso, chiamato anticamente “il cibo degli Dei”. È ricco di potassio, antiossidanti ed acidi grassi monoinsaturi, fa bene al cuore e favorisce il buon umore stimolando le endorfine! Cosa molto importante in questo periodo di quarantena, infatti dopo le più svariate top list della falsa informazione sul consumo di cibi “anti-covid”, vitamina C, aglio, acqua (calda mi raccomando altrimenti non fa effetto) da dietista consiglio di mangiare qualcosa di buono che sicuro farà bene…all’umore! Ma chiaramente come tutti gli alimenti “golosi” anche col cioccolato, è necessario fare i conti con le calorie. Il cibo degli dei infatti, ha 550 kcal ogni 100 g.

Finita la Pasqua passiamo le giornate con il pensiero fisso lì….al contenitore pieno delle uova di cioccolato…che tentazione!!

Che faccio?? le alternative possono essere due:

—> come spuntino

20 g= 120 kcal circa sono l’equivalente di un frutto

… se proprio invece non resistiamo, ed ogni occasione diventa una tentazione allora fate così

—> scioglietelo tutto a bagno maria e trasformatelo nell’ingrediente base per la vostra colazione “torta al cioccolato”, una fetta ha circa 280 kcal e una sola volta alla settimana è contemplata nella dieta e limita la voglia di continua trasgressione.

Dietista Dott. ssa Maria Rosa Barreca