Fip Calabria: Gianni Tripodi è il nuovo formatore nazionale per la Commissione Calabria

Il Comitato Regionale Fip Calabria comunica un’importante novità. Il nuovo Formatore Nazionale in seno alla Commissione Regionale Cna é Coach Gianni Tripodi. Tripodi sostituisce Pasquale Iraca’ cui vanno i sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in questi anni.

Un nuovo incarico per il Coach reggino che, in questa stagione ha operato con la Scuola di Basket Viola come Direttore Tecnico. Infinito il suo background del già allenatore benemerito della Fip nazionale e formatore sempre in ambito tricolore.

Dai primi passi nel settore giovanile creato da Gianfranco Benvenuti fino alla Serie A delle stelle degli anni ottanta e novanta. Tantissime esperienze vincenti per il tecnico calabrese: ha scritto pagine indelebili ed indimenticabili in giallo-rosso con la Pallacanestro Catanzaro, allenando il team volato in B nel 2005, ha vinto ovunque tra Basilicata a Bernalda con il grande slam coppa più campionato ed il Sicilia a Ribera senza dimenticare Gragnano in B1 in compagnia di Vincenzino Esposito, Potenza in A2 e Ribera in A1 femminile.