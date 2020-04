Pisa. Corriere fermato con un chilo di droga

Comando Provinciale di Pisa – Pisa , 17/04/2020 17:54

A Pisa, nelle trascorse ore notturne, i militari della Stazione Carabinieri di Pisa, nell’ambito di un articolato servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto dello spaccio di droga, hanno tratto in arresto un 24enne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione. I Carabinieri hanno controllato l’uomo sorprendendolo in possesso di 3 involucri contenenti complessivamente poco più di 1 KG di marijuana, della somma di oltre 3600 euro in contanti e di 2 telefoni cellulari ritenuti provento di furto. Nel corso del controllo, il soggetto tentava di darsi alla fuga nelle campagne adiacenti al luogo dove veniva controllato e, dopo un breve inseguimento, veniva fermato dai militari. Arrestato, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.