Turismo. Da Bagbnb una campagna per sognare nuovi viaggi

Con 'We will travel again' startup rilancia industria di settore

(DIRE) Roma, 17 Apr. – Se le citta’ si trasformano in perfetti set cinematografici, svuotate dai loro abitanti e dai turisti, Bagbnb, la scaleup italiana leader mondiale del deposito bagagli, le ‘occupa’ virtualmente scegliendo gli impianti iconici delle capitali tra le piu’ rappresentative dell’immaginario di viaggio, per lanciare il suo messaggio. Da New York a Parigi, passando per Londra, Madrid, Milano, Roma e Bologna – solo per citarne alcune – per ricordare a tutti i vecchi e nuovi passeggeri che Bagbnb li aspetta, perche’ si tornera’ a scoprire nuove mete. Una campagna che non si puo’ vedere per le strade, perche’ siamo – e dobbiamo rimanere – a casa, ma che alza la voce per arrivare nelle abitazioni di ognuno: ‘We will travel again. Same bag, new soul’.

Per questo sono stati scelti i pannelli digital billboard, dove non serve installazione essendo digitale e sono state selezionate location di impatto e strategiche, come Time Square per New York e la stazione Tiburtina, per Roma, per il suo ruolo di nuovo polo ferroviario della citta’. Una campagna globale, come e’ globale il viaggio. Trenta cartelloni ‘all around the world’, per un messaggio unico, che coinvolge chi oggi del turismo vive e ‘soffre’: dalle piccole attivita’ commerciali – che con Bagbnb avevano scoperto un nuovo servizio per implementare i propri profitti, quello del deposito bagagli, fino ai grandi player. Ed e’ grazie a tutti loro che Bagbnb ha potuto contare sull’appoggio dei principali concessionari di spazi e dell’agenzia Newu, che hanno contribuito a fare si’ che questa campagna raggiungesse la giusta forza, perche’ nessuno dimentichi la magia del viaggio.

