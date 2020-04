Coronavirus, diminuiscono vittime e terapie intensive. Da ieri altri 482 morti

Salgono a 107.771 i malati di Coronavirus, 809 in piu’ di ieri Sono 44.927 invece le persone guarite

Roma – Salgono a 23.227 le vittime del coronavirus, 482 in più di ieri. Lo comunica il bollettino quotidiano della Protezione Civile. In diminuzione anche le terapie intensive: ora sono 2.733, 79 in meno di ieri. DPC: “809 malati più di ieri, salgono a oltre 107mila”. Salgono a 107.771 i malati di coronavirus, 809 in piùdi ieri Sono 44.927 invece le persone guarite dal coronavirus in Italia, 2.200 più di ieri.

Agenzia DIRE. – www.dire.it