India: leopardo prova ad attaccare un cane. Il video diventa virale

Un cane sonnecchia tranquillo all’interno del cortile di un bungalow in India quando un leopardo salta improvvisamente la recinzione di almeno 2 mt di altezza per attaccarlo. L’incontro tra i due è impressionante: il cane abbaia spaventato mentre il predatore lo afferra. Alla fine quest’ultimo decide di andarsene, probabilmente a causa della presenza umana. I proprietari del cane hanno presentato una denuncia agli ufficiali forestali sull’incidente. I leopardi in India sono una specie a rischio e protetta, ma a causa della deforestazione e degli insediamenti in prossimità della foresta sempre più felini entrano nei villaggi in cerca di cibo. Il video, girato il 9 Aprile, ha fatto il giro del web ed in poche ore è diventato virale in tutto il mondo. Il filmato conferma, ancora una volta, come la deforestazione selvaggia negli anni in India ha modificato l’equilibrio biologico dei predatori e non solo e ne ha alterato il comportamento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. I leopardi, attaccano spesso l’uomo, specialmente quegli che vivono ai margini della foresta o dei Parchi Nazionali. Difficilmente i morsi sono letali, ma le aggressioni possono essere molto pericolosi anche nei confronti degli animali domestici. Ecco il video: https://youtu.be/NWnbL6FcsXI

c.s. – Sportello dei Diritti