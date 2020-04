Ravenna: Polizia arresta 2 spacciatori stranieri

La Polizia di Stato ha arrestato il 35enne B.M.N. e il 34enne D.M., entrambi tunisini, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera gli equipaggi delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico, hanno effettuato un controllo ad un appartamento ove erano stato segnalato un anomalo andirivieni di giovani. All’atto della verifica uno straniero, poi identificato per il 34enne tunisino D.M., tentava di disfarsi di alcuni involucri di cellophane gettandoli dalla finestra, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti che sono poi riusciti a recuperare gli involucri risultati contenere sostanza stupefacente del tipo marijuana, mentre un altro involucro contenente la medesima sostanza ed una bilancia di precisione si trovavano sulla tavola presente nel soggiorno dell’appartamento, oltre ad una macchina per confezioni in sottovuoto. I poliziotti hanno quindi eseguito una minuziosa perquisizione domiciliare in seguito alla quale hanno sequestrato, complessivamente, sei involucri in cellophane risultati contenere grammi 1533 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, la somma di 10.090 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, una bilancia elettronica di precisione e una macchina per confezionare il sottovuoto. I due cittadini stranieri sono stati condotti in Questura e dopo le formalità di legge, sono stati associati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e quindi trasferiti alla Casa Circondariale di Ravenna.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Ravenna/articolo/20095e9a92c1b0160808362044