La Comunità Ebraica calabrese dona mascherine e visiere

Mascherine made in Calabria con il Maghen David (la Stella di Davide) è il contributo della Comunità Ebraica calabrese alla lotta contro il COVID-19. Le mascherine – autorizzate dall’Istituto Superiore di Sanità – sono realizzate da un’azienda di Cittanova: “Fratelli Tranfo” associata Confartigianato Imprese Calabria. È una delle 55 aziende italiane i cui articoli, essendo in possesso dei requisiti previsti, sono stati riconosciuti idonei dall’Istituto Superiore di Sanità che ha dato parere favorevole alla realizzazione. I dispositivi sono fatti per aderire alle mascherine FP2. La Comunità ha donato anche le visiere. Tutta l’operazione è stata coordinata da Roque Pugliese. Nella duplice veste di Rappresentante per la Calabria dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e di medico rianimatore impegnato sugli elicotteri per il trasporto dei pazienti da un ospedale all’altro della nostra regione.