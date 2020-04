Partanna (Tp). Aggredisce Carabinieri intervenuti per sedare lite. Arrestato

Comando Provinciale di Trapani – Partanna (Tp) , 20/04/2020 12:19

I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno tratto in arresto per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, un partannese cl.81, disoccupato e gravato da precedenti di polizia. Nello specifico, a seguito di richiesta di intervento effettuata da parte di un privato cittadino tramite la locale Centrale Operativa, i militari dell’Arma si sono recati presso l’abitazione dell’arrestato in cui vi era una lite familiare in corso. Nel sedare il litigio, i militari intervenuti hanno rinvenuto 17 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed un bilancino di precisione, poi sottoposti a sequestro. Nella circostanza l’uomo è andato in escandescenza e, dopo aver inveito nei confronti degli operanti si è scagliato furiosamente contro di loro. La professionalità dei militari ha consentito, non senza difficoltà, di immobilizzare l’uomo e di condurlo presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. A seguito delle ferite riportate nel corso del servizio, i militari operanti sono stati costretti a ricorrere alle cure sanitarie della guardia medica. Il giudizio direttissimo, che si è svolto nella giornata di oggi, ha convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri applicando contestualmente la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.