Pisa, droga: detenevano eroina. Arrestati

Comando Provinciale di Pisa – Pisa , 20/04/2020 08:59

A Pisa, nelle trascorsa giornata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto dello spaccio di droga, hanno tratto in arresto un 18enne ed una 25enne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Più dettagliatamente, i Carabinieri hanno controllato i due sorprendendoli in possesso di poco più di 4 grammi di eroina e della somma di oltre 600 euro in contanti, ritenuta provento di attività illecita.