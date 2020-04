Ragusa, incidente stradale sulla SP103

Alle 8.00 del 20 Aprile, è stato richiesto l’intervento di una squadra sulla SP13 Castiglione-Piombo in prossimità del ponte ferroviario conosciuto come ponte della “Paolilla”, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autocarro che trasportava piante di limoni. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno raggiunto e stabilizzato assicurato poi alle cure del personale SUEM. Successivamente hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre la Polizia provinciale ha interdetto la viabilità e deviato la circolazione, per permettere di effettuare il soccorso in sicurezza. La squadra ha quindi fornito assistenza alla ditta intervenuta per ripulire la carreggiata e successivamente alla gru che ha rimesso in carreggiata l’autocarro.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64551