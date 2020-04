Torino: Gli agenti del commissariato San Donato arrestano marito violento

I fatti accaduti giovedì scorso

Un uomo sta tentando di forzare la porta di un appartamento con una serie di calci e pugni. Urla e insulti nei confronti della persona che si trova all’interno: si tratta di sua moglie. Per l’ennesima volta il marito, trentanovenne originario del Marocco, è rientrato ubriaco e colpisce la donna con pugni alla testa e all’addome. Lei riesce con forza a spingerlo fuori dalla porta, ma l’uomo non si rassegna. Un vicino assiste all’accaduto e richiede l’intervento delle forze dell’ordine. Giunto sul posto personale del commissariato San Donato, il marocchino si dimostra nell’immediato violento con i poliziotti, ingaggiando una breve colluttazione. Una volta bloccato, gli agenti raccolgono la testimonianza della vittima. Denunciato una prima volta nel 2011, nuovamente denunciato ed arrestato nel 2018. In tale occasione veniva emesso a carico del trentanovenne l’allontanamento dalla casa familiare ed un divieto di avvicinamento. Sempre lo stesso anno gli veniva notificato l’ammonimento del Questore a tenere un comportamento conforme alla legge. L’uomo è stato nuovamente arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a P.U.