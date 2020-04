102 Pazienti in meno in terapia intensiva, -772 ricoveri

(DIRE) Roma, 21 Apr. – Scendono ancora gli attualmente positivi per il secondo giorno consecutivo. Oggi ci sono 528 casi in meno rispetto a ieri. E’ quanto emerge dalla tabella della Protezione civile. Dall’inizio dell’epidemia gli attualmente positivi complessivamente sono 107.709. Continuano a svuotarsi le terapie intensive, il dato di oggi e’ di 102 pazienti in meno. E i ricoveri sono 772 in meno. (Lum/ Dire)