(DIRE) Roma, 21 Apr. – “Relativamente all’obbligatorieta’ dei vaccini l’Istituto Superiore di Sanita’ precisa che il presidente Silvio Brusaferro non si e’ espresso su singoli vaccini o categorie ma ha richiamato la necessita’ di garantire le massime coperture vaccinali per tutte le fasce d’eta’ per le quali sono raccomandate. Vanno pertanto sostenute tutte le vaccinazioni che si sono rivelate utili per la popolazione”. Cosi’ in un comunicato l’Iss. (Comunicati/Dire) 18:30