Inarcassa, l’Ing. Domenico Giandoriggio eletto nel Comitato Nazionale dei Delegati

L’ingegnere Domenico Giandoriggio, stimato professionista reggino, è stato eletto nel Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti. A darne notizia lo stesso Consiglio di Amministrazione che, nella riunione del 20 aprile u.s., ha proclamato gli eletti ed ha formalizzato l’avvenuta ricostituzione del Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2020/2025.

La partecipazione degli iscritti alle elezioni, che si sono svolte nelle giornate dal 16 al 20 marzo, ha consentito, con un’affluenza di oltre il 70% degli aventi diritto al voto già al primo turno di eleggere quale Delegato della Provincia di Reggio Calabria l’Ing. Domenico Giandoriggio, che ha prevalso sugli altri candidati (Ing. Francis Cirianni ed Ing. Saverio Foti). L’ampia partecipazione degli iscritti, oltre che del numero dei candidati, assegna all’Ing. Giandoriggio un mandato forte ma allo stesso tempo è sintomo di grandi aspettative della categoria.

Inarcassa, come del resto anche altre Casse di Previdenza, in questo particolare periodo è diventata intermediaria per il Governo per l’erogazione dell’indennità una tantum liberi professionisti – art.44 DL 18/2020 c.d. “Bonus 600 euro”.

L’Ing. Domenico Condelli, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, congratulandosi con il nuovo Delegato, ha inteso rappresentare sin da subito la volontà di un lavoro in sinergia che possa rendere partecipi i liberi professionisti iscritti ad Inarcassa del ruolo di Previdenza ed Assistenza che l’Ente esercita. Lo stesso ha rappresentato la volontà di istituire un luogo fisico all’interno della sede dell’Ordine – “sportello di consulenza previdenziale” – nel quale si possano svolgere cadenzati incontri settimanali con gli iscritti sia a carattere divulgativo in merito alle attività dell’Assemblea Nazionale dei Delegati, che a carattere assistenziale in materia di Previdenza.

L’Ing. Domenico Giandoriggio, ha accolto con favore l’istituzione dello “sportello di consulenza previdenziale”, mostrandosi entusiasta della fattiva e necessaria collaborazione che un Ordine Professionale ed il Delegato per la cassa previdenziale devono avere.

Superata la fase critica dell’emergenza epidemiologica, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri ed il componente del Comitato Nazionale dei Delegati programmeranno assieme le attività future avendo come principio ben saldo il ruolo appropriato che nella società civile deve competere all’Ingegnere.