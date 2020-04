Mozambico. Dicono “no” alle armi, giovani uccisi dai ribelli

Polizia Capo Delgado: Oltre 50 vittime di gruppo islamista

(DIRE) Roma, 21 Apr. – Si sono rifiutati di unirsi alle milizie armate e per questo sono stati uccisi: venerdi’ sono morti cosi’ 52 giovani nel distretto di Muidumbe, nella regione settentrionale di Capo Delgado. Lo ha riferito la polizia del Mozambico, che per la prima volta ha fornito bilanci delle violenze che hanno riguardato la regione. Stando al portavoce degli agenti, Orlando Mudumane, i miliziani “hanno tentato, senza successo, di reclutare giovani, quindi hanno ucciso 52 di loro nel villaggio di Chitachi, nel distretto di Muidumbe”.

Torna cosi’ l’allarme nella regione di Capo Delgado, nota per i suoi giacimenti di gas naturale. Nell’area i gruppi armati sono attivi dal 2017 ma gli attacchi che si sono verificati a fine marzo sono stati in assoluto i piu’ violenti: le citta’ di Mocimboa da Praia e Quissanga sono state prese d’assedio a distanza di 48 ore l’una dall’altra, con conflitti a fuoco con l’esercito e un numero imprecisato di vittime civili. La milizia che opera nell’area, che ha issato i vessilli del gruppo Stato islamico, aderisce all’ideologia del jihadismo. (Alf/Dire) 17:34