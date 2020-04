Padova. Arrestato 36enne con un kg di ketamina e un etto di hashish

Nel pomeriggio di ieri La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne italiano trovato in possesso di grammi 1018,85 di KETAMINA e grammi 107,81 di HASHISH. Gli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Padova impiegati nella giornata di ieri 20 Aprile u.s. in un servizio di controllo al fenomeno “Covid-19” in questo capoluogo ed in particolare nella zona autostradale di Padova-Est/Padova Ovest, hanno notato un’autovettura VW Golf nera viaggiare a velocità sostenuta in direzione Sud. Messisi all’inseguimento del veicolo, gli investigatori bloccavano l’ autovettura all’uscita del casello autostradale A/13 di Monselice (Pd) identificando il conducente nato a Monselice, residente a Pozzonovo, che dichiarava di essere sprovvisto della prescritta autocertificazione e non forniva alcuna spiegazione plausibile circa il suo spostamento dal luogo di residenza. Nei confronti del soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine perché pregiudicato per reati vari, che manifestava chiari segni di nervosismo, veniva effettuata una perquisizione personale estesa al veicolo che permetteva di rinvenire, celati in un incavo ricavato staccando la plafoniera delle luci di cortesia della VW Golf, un involucro in naylon contenente Alla luce di quanto sopra l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente e su disposizione del P.M. di turno della Procura di Padova Dr.ssa GAVA ristretto presso la locale Casa Circondariale.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Padova/articolo/23935e9ef703d0f5f681220003