Coronavirus. Toti: Box plexiglass in spiaggia inutili e dannosi

“Superare Bolkestein per aiutare balneari a investire”

(DIRE) Genova, 22 Apr. – “L’idea dei box in plexiglass in spiaggia secondo me e’ inutile. Anzi, avrebbe pure un effetto negativo, visto che le coste della Liguria sono ventilate e hanno un cambiamento d’aria quasi costante. Inoltre, i raggi Uva sono un disinfettante naturale per questo genere di virus”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Mattino Cinque” su Canale 5. “Sara’ una stagione estiva molto difficile- prosegue il governatore- per questo abbiamo stanziato sei milioni per aiutare le assunzioni nel turismo, in modo che il costo del lavoro sia dimezzato. Stiamo anche lavorando per poter dare tavoli all’aperto a tutti i ristoranti, senza far pagare il suolo pubblico”. Tornando agli stabilimenti balneari, Toti ricorda che si dovra’ “ragionare di distanziamenti: non potranno certo essere i classici 30 centimetri delle spiagge liguri, ma neanche 2,5 metri. Ma se i balneari dovranno fare investimenti per attrezzate i loro stabilimenti, e’ chiaro che dovranno avere un orizzonte e garanzie per il futuro, come l’estensione delle attuali concessioni demaniali superando la direttiva Bolkestein”. (Sid/ Dire) 10:47