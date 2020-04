Padova, allestimento di un ospedale da campo a Schiavonia

I Vigili del Fuoco, con personale della Protezione civile, dell’Esercito, dell’Aereonautica e dell’Associazione alpini, sono al lavoro dalla mattinata del 20 Aprile per montare un ospedale da campo donato dallo stato del Qatar alla Regione Veneto. La struttura, di oltre 5000 mq e con più di 500 posti letti, è in fase di allestimento vicino al complesso ospedaliero di Schiavonia. I Vigili del Fuoco sono impegnati con due autogru, una del comando di Padova e l’altra di Rovigo e dieci operatori. I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni. L’ospedale potrebbe essere utilizzato in caso di una recrudescenza dei contagi Covid-19. Terminata l’emergenza la struttura sarà smontata e immagazzinata e sarà a disposizione in caso di necessità.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64582