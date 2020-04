Ringraziamenti del G.O.M. di Reggio Calabria all’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria esprime profonda gratitudine all’Università degli Studi “Mediterranea” per il grande supporto che sta offrendo in questa emergenza epidemiologica COVID-19. Già dall’inizio del mese di marzo l’Università Mediterranea ha accolto con grande generosità e spirito di collaborazione istituzionale l’appello di questa Direzione di avviare interventi di sanificazione settimanale degli ambienti del Presidio “Riuniti” ove è stato allestito il “Centro COVID-19”.

L’Università ha inoltre donato al G.O.M. soluzioni igienizzanti e liquido disinfettante prodotto nei laboratori di chimica del DICEAM e sta effettuando un intervento di cura straordinaria dell’area verde antistante l’ingresso storico del Presidi “Riuniti”. Pertanto, si ringraziano il Rettore dell’Università, dott. Santo Marcello Zimbone, ed il Prorettore Vicario, prof. Pasquale Catanoso, nonché tutto il personale universitario per l’alto senso istituzionale dimostrato e per la sollecitudine e l’efficacia con cui hanno saputo far fronte alle esigenze di questo Ospedale.