Caracciolo (FI): Soddisfatti del San Giorgio d’Oro al GOM

Siamo soddisfatti che l’Amministrazione Comunale abbia accolto l’invito della minoranza a Palazzo San Giorgio ad assegnare il San Giorgio d’Oro al GOM. Era il volere dell’intera comunità reggina. Una giornata di festa molto particolare a causa dell’emergenza sanitaria. Il Coronavirus e la difficile situazione che tutti i reggini stanno vivendo dimostrando la grande forza della nostra Città, ci aiuta comunque a riflettere sul lavoro che con abnegazione svolgono tutti gli operatori del nostro Grande Ospedale Metropolitano.

A tutto il personale del GOM va un sentito ringraziamento, per non essersi in alcun modo risparmiati, per aver dimostrato l’eccellenza reggina, per aver affrontato la situazione emergenziale in modo encomiabile. Rappresentano il nostro orgoglio e ovviamente non poteva che essere assegnato proprio al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria il San Giorgio d’Oro.

Mary Caracciolo

Capogruppo Forza Italia