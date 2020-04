Milano, spaccio di droga e occupazioni abusive: Polizia arresta una 31enne

Mercoledì pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 31 anni, cittadina marocchina, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato Mecenate, durante il servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati e al rispetto del Decreto sull’emergenza Covid-19, hanno fermato per un controllo una cittadina marocchina di 31anni che viaggiava a bordo di un’auto. La donna si è mostrata subito nervosa difronte al controllo dei poliziotti; la perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento e sequestro di 503,26 grammi di hashish che nascondeva sotto il sedile posteriore, unitamente alla somma contante di 400 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, tipico delle attività dello spaccio di droga. La perquisizione del domicilio della donna ha poi portato al sequestro di ulteriori 275 euro. La donna è stata così arrestata. Gli accertamenti dei poliziotti hanno infine appurato che l’appartamento ALER fosse occupato abusivamente dalla 31enne; è stato pertanto riaffidato all’Ente gestore.

