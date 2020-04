Nuoro, consegnati PC portatili agli studenti dell’istituto Satta

Prosegue la collaborazione del Corpo Nazionale con gli enti e le istituzioni locali in questa emergenza epidemica COVID-19. Nella mattinata del 22 Aprile, i Vigili del Fuoco, in collaborazione con l’istituto d’Istruzione superiore “Sebastiano Satta”, hanno consegnato supporti informatici (PC portatili) agli studenti per poter seguire le lezioni da casa. L’attività è stata svolta sia nel capoluogo che nei comuni di: Oliena, Orani, Oniferi, Bultei, Benetutti e Siniscola.

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64612