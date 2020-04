Coronavirus. Tutta l’Eurozona rischia il -15% di PIL

Christine Lagarde, la presidente della BCE, interviene preoccupata per il PIL dell’Eurozona e “tira le orecchie” ai vari leader europei rei, a suo dire, di aver fatto troppo poco e di aver agito in ritardo, nel reagire economicamente agli effetti scaturiti della pandemia da covid-19. La fonte di questi richiami riportati dall’Ansa è l’agenzia di rating Bloomberg che vede a serio rischio l’economia globale. In base alle fonti UE la Lagarde avrebbe chiesto: ” misure per la ripresa economica rapide, risolute e flessibili” cosciente però che le stesse non possano probabilmente essere adottate da tutti i paesi membri dell’Unione. La Lagarde sembra quindi adesso finalmente interessarsi concretamente ai problemi, ovviamente economici, degli stati membri dell’unione, dopo le polemiche seguite al suo “scivolone” sugli spread dal quale è scaturito il record in nero di Piazza Affari ed il crollo di numerose altre borse internazionali.

