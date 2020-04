“A spasso con i Moncada”, un affascinante viaggio nella città di Caltanissetta

La Fotografia ha la forza di fissare le immagini, dei paesaggi naturali e delle opere umane che in questi scenari sono incluse, salvandole dal tempo che scorre inesorabile, come le parole scritte su un testo. Il libro fotografico “A spasso con i Moncada” – viaggio fotografico nella città di Caltanissetta, prodotto da due docenti nisseni Michela Lo Piano e Giancarlo Palumbo, è un viaggio fotografico nella città di Caltanissetta, dove monumenti raffinati, scorci e panorami tolgono il fiato. Perfino la luce è diversa, abbagliante, e dona ad ogni foto una particolare incanto. Sembra che la grazia dei Moncada, famiglia nobiliare che ha governato e reso eterna Caltanissetta, sia ancora presente nei luoghi della città. La presenza di tale fascino emerge dai monumenti ma anche dalle antiche dimore ormai in rovina, ma il cui stato di abbandono rende i luoghi “romantici”. Con questo percorso fotografico, intrapreso con due fotocamere smartphone e due occhi innamorati, i due autori hanno voluto restituire alla città di Caltanissetta il suo fascino e la sua bellezza depauperata nel corso dei secoli.