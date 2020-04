Milano: nasconde l’eroina dentro il decoder tv. Arrestato 32enne marocchino

Giovedì pomeriggio, a Milano, in via Paravia, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo marocchino di 32 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato Ticinese della Questura di Milano, nell’ambito di un’attività investigativa condotta contro il fenomeno dello spaccio di droga, hanno individuato un uomo marocchino che deteneva droga all’interno della sua abitazione in un altro quartiere di Milano. L’uomo, che in passato spacciava nel quartiere Ticinese, è stato individuato in via Paravia, in zona San Siro, mentre usciva dalla sua abitazione dove è risultato molto ostile al controllo ed ha tentanto di spintonare i poliziotti fuori dall’appartamento. Gli agenti del Commissariato, all’interno dell’abitazione, hanno trovato un pacco appoggiato su un mobile del bagno, al cui interno vi era un decoder tv. I poliziotti, insospettiti della strana ubicazione del decoder, lo hanno smontato rinvenendo all’interno dello stesso quattro confezioni di eroina per un peso complessivo di 58 grammi. La perquisizione ha permesso poi di rinvenire anche 7060 euro in contanti nascosti all’interno di un mobiletto collocato sul balcone ed alcune dosi di cocaina trovate all’interno della camera da letto, pronte per essere vendute.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11905ea2c8d4658f5595584840