Torino: Tenta di trafugare 40kg di acciaio inox, arrestato 34 romeno

L’uomo si era introdotto in un cantiere

Mercoledì pomeriggio un cittadino romeno di 34 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Nel pomeriggio l’uomo, dopo aver danneggiato la recinzione, si introduce nel cantiere di un impresa edile in corso Toscana e sottrae circa 40 kg di acciaio inox, caricandoli poi su un carretto trainato da una mountain bike. L’inquilino di uno stabile accanto assiste alla scena e avvisa il proprietario della ditta che, a sua volta, allerta immediatamente le forze dell’ordine. Nel frattempo il titolare ed una pattuglia della Squadra Volante raggiungono il cantiere. Il trentaquattrenne viene trovato appena fuori il cantiere, intento a spingere il carretto. Restituito il materiale trafugato, il cittadino romeno viene arrestato per furto e sanzionato per violato le normative atte al contenimento del rischio epidemiologico. (foto di repertorio)