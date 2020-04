Atto vandalico Fondazione Falcomatà: la solidarietà di Ripepi e della Federazione di Fratelli d’Italia

Il Commissario Massimo Ripepi unitamente al Coordinamento e i Circoli della Federazione Città Metropolitana di Fratelli d’Italia esprimono solidarietà al primo cittadino e alla sua famiglia. La devastazione perpetrata a danno della Fondazione intitolata a Italo Falcomata’, Sindaco di Reggio Calabria dal 1993 al 2001, è un gesto vergognoso, qualunque sia stata la inspiegabile e ingiustificabile causa scatenante, che indigna l’intera comunità reggina. Non c’è distanza politica, laddove è giusto riprovare la meschinità di chi ha voluto sporcare il ricordo di Italo Falcomatà. La Federazione ringrazia le Forze dell’ordine per quanto certamente faranno per assicurare i colpevoli alla giustizia.

Il coordinatore Massimo Ripepi