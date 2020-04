Favara (Ag). Droga: sorpreso a coltivare marijuana in una serra, arrestato

Comando Provinciale di Agrigento – Favara (Tp) , 25/04/2020 08:58

I Carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato, nel pomeriggio di ieri, un cinquantacinquenne favarese, già noto alle forze dell’ordine, perché, durante una perquisizione a casa sua, i militari hanno scoperto una vera e propria coltivazione di marijuana composta da 33 piante, dalle quali ricavare stupefacente pronto per la vendita al dettaglio. Insomma una vera e propria greenhouse nel sottotetto di una insospettabile palazzina del centro del paese. I controlli incessanti svolti in questo periodo di isolamento dai Carabinieri stanno contribuendo in modo importante alla limitazione del contagio da coronavirus, ma l’attenzione dei militari rimane alta anche per quanto riguarda il contrasto alla circolazione di droga. Ieri pomeriggio, infatti, a Favara, i Carabinieri di pattuglia nel centro del paese hanno notato dei movimenti sospetti vicino ad un portone. Una volta chiamati i rinforzi, i militari hanno deciso di approfondire. Fatta irruzione nell’appartamento di un cinquantacinquenne favarese, dal quale i militari avevano intuito provenisse il viavai di persone, hanno cominciato a sentire un odore sospetto. Seguendo le forti tracce di “maria”, non è stato difficile per i Carabinieri, indirizzarsi verso la mansarda della palazzina in uso all’uomo. I militari, giunti all’ultimo piano, si sono trovati davanti ad una scena incredibile. Quella che era una soffitta, sembrava essersi trasformata in una vera e propria serra condominiale. Al posto di gerani e rose, però, il 55enne aveva pensato bene di piantare non una, ma ben 33 piante di marijuana alte anche due metri. La preziosa silvicoltura era ovviamente dotata di un ingegnoso impianto di illuminazione e di irrigazione per la coltivazione indoor. In più, tutto l’occorrente per la manutenzione di una coltivazione casalinga. Le piante, già di abbondante infiorescenza, erano pronte per l’essiccazione e per il successivo confezionamento di “erba”. Questa greenhouse proibita avrebbe fruttato sicuramente diversi chili di cannabis da immettere sul mercato dello spaccio favarese e non solo, e avrebbe portato nelle tasche del pusher dal pollice verde oltre 10mila euro. Le piante sono state tutte sequestrate e verranno presto analizzate per accertare la quantità di principio attivo, per poi essere distrutte. Il cinquantacinquenne invece è stato arrestato con l’accusa di produzione di stupefacente ai fini di spaccio, e dovrà ora risponderne davanti ai Giudici di Agrigento.