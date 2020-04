FI: “Solidarietà alla famiglia Falcomatà per il vile gesto subito e condanna del riprovevole raid ad opera di ignoti”

“L’atto vandalico che la Fondazione Italo Falcomatà ha subito, è autentico segno di viltà e indegnità morale per coloro i quali si sono macchiati del compimento di questo gesto, soltanto dimostrativo di elementi inaccettabili di sub-cultura e degrado etico senza confini. Per questo motivo, colpiti dall’insidiosità criminale della triste vicenda rispetto al tentativo gravemente offensivo di sbiadire il ricordo dell’opera umana e politica del compianto Sindaco di Reggio, e rispetto a cui ci sentiamo profondamente indignati come cittadini e amministratori, esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla famiglia Falcomatà e al Sindaco di Reggio Calabria. Auspicando che i responsabili di questo atto riprovevole siano assicurati al più presto alla giustizia, grazie alla solerte e sapiente attività delle forze dell’ordine, il nostro desiderio è che vicende di questa portata non debbano più a verificarsi nel futuro della Città”.

E’ quanto affermano i Consiglieri Comunali del gruppo consiliare di Forza Italia a Palazzo San Giorgio, Mary Caracciolo, Lucio Dattola e Pasquale Imbalzano