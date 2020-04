L’importanza di internet per ripartire

Sin dal momento della sua invenzione internet ha rappresentato un trampolino di lancio molto importante per il mondo delle aziende. La rete, infatti, offre numerosi vantaggi a chi decide di sfruttarla per ampliare il proprio business. Il web è innanzitutto uno strumento fondamentale per raggiungere un maggior numero di persone. Un’attività imprenditoriale che desidera essere competitiva non può prescindere dalla rete, sia in termini di accesso che di opportunità.

Il primo grande vantaggio dato da Internet è la possibilità di lanciare in rete un proprio sito web: un’autentica vetrina digitale per la propria attività, in grado di concretizzare la presenza dell’azienda sul mondo della rete. Il sito web prevede la presenza di diversi vantaggi: innanzitutto è un canale per fare branding e per dare corpo al proprio marchio. Naturalmente è anche una vetrina ideale per esporre con chiarezza i servizi o i prodotti offerti da un certo business.

È anche uno strumento per aumentare il numero di potenziali clienti: agendo con il web marketing e il SEO, è possibile modellare un sito in modo tale da fargli avere maggiore visibilità sui motori di ricerca come Google. È persino possibile usare il sito web come pagina di atterraggio (landing page) per gli annunci delle campagne promozionali digitali. Infine, grazie al blog aziendale, può aumentare il tasso di conversione dei visitatori in clienti.

Sul web esistono poi moltissimi dati, talmente tanti che vengono chiamati Big. Questi dati sono anche gratuiti e facili da trovare. Grazie ai dati possiamo prendere delle scelte con cognizione di causa e non affidarci all’intuizione. Insomma una strategia data driven è molto efficiente ed avrà un ROI superiore. Facciamo qualche esempio. Nel marketing tradizionale quando decidiamo di attivare la cartellonistica in strada non possiamo sapere quante persone hanno visto la pubblicità, quante l’hanno vista e poi sono venute in negozio ecc… sul web è possibile misurare queste cose con impression, clic e visite.

Con la rete, inoltre, si sono aperte le porte a nuovi canali di marketing come video marketing, social media marketing, search engine marketing, online advertising e così via. L’attenzione degli utenti è sempre più frammentata, per arrivare ad un acquisto ci vogliono quasi più di 20 punti di contatto (touch point) cioè interazioni con i canali. Presidiarne il più possibile permette avere una copertura maggiore. Inoltre a causa del cambio generazionale gli strumenti offline come TV radio stampa stanno perdendo potere. I giovani usano il web.

L’importanza di internet per lo stato

Da un punto di vista governativo l’accesso a internet è ritenuto come un diritto sociale. Internet è stato tradizionalmente definito un mezzo di comunicazione di massa. E ciò è vero nel senso che certamente Internet espande il diritto cardine delle democrazie: la libertà di espressione. Ma questo è solo uno degli aspetti del vasto ecosistema di Internet. Su Internet ci associamo, studiamo, giochiamo, svolgiamo attività d’impresa, entriamo in contatto con la Pubblica Amministrazione, acquistiamo beni e servizi.

Dunque, Internet non espande solo la libertà di espressione ma anche ogni altro diritto. Questo perché Internet non è solo uno strumento comunicativo ma un luogo dove esercitare ogni diritto, al punto da poter affermare oggi che viviamo anche su Internet. Né vi è più differenza tra reale e virtuale, semmai si può distinguere tra realtà materiale e immateriale. Questo nuovo luogo di esercizio dei diritti è conosciuto come Cyberspazio.

Il raggiungimento di una reale inclusione sociale, la cosiddetta democrazia digitale, la cittadinanza digitale e così via, implica il riconoscimento di alcuni principi basilari. In altre parole bisogna realizzare le infrastrutture vitali per le future società digitali e riconoscerne contemporaneamente i relativi diritti. Tra questi, uno si pone in posizione peculiare perché precede tutti gli altri e si pone come presupposto di ogni attività nonché esercizio di ogni diritto on line.

Le diverse attività

Non si può di certo dimenticare il fatto che sul web è possibile portare avanti numerose attività. Milioni di italiani utilizzano la rete ogni giorno, sia per le piccole cose come guardare un video, informarsi o giocare online, sia per quelle molto più importanti come, ad esempio, le attività finanziarie attraverso l’home banking. Quindi, la domanda è la seguente: per quale motivo non sfruttare tutta la potenza che la rete mette a disposizione? È importante, infatti, riuscire ad esprimere tutto il potenziale messo a disposizione della rete, sia da un punto di vista privato che per quanto riguarda gli aspetti legati alle aziende.