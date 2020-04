Pistoia. Fermato ladro di appartamenti

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un 26 enne albanese, poiché gravemente indiziato della ricettazione di due auto di provenienza furtiva e di una serie di furti in abitazione e una rapina impropria avvenuti nelle province di Pistoia, Prato e Firenze nel mese di febbraio di quest’anno. L’uomo è stato rintracciato in un’abitazione a Quarrata (Pt), in località Valenzatico, dove era ospite di alcuni connazionali. Le indagini che hanno portato alla sua cattura sono state effettuate dalla Squadra Mobile delle Questura di Pistoia sotto la direzione del Sostituto Procuratore Linda Gambassi e hanno avuto inizio alla fine dello scorso mese di febbraio a seguito del ritrovamento di una Mercedes rubata durante un furto in abitazione avvenuto a Larciano. Monitorando gli spostamenti dell’autovettura è stato possibile ricostruire una serie di furti, commessi insieme ad un complice, avvenuti a Monsummano, Montale, Lamporecchio, Vergaio, Montemurlo, Carmignano e Cerreto Guidi.

I furti avvenivano in ore notturne, previa effrazione di porte o serrande. In alcuni casi, al momento dell’ingresso nell’abitazione, erano presenti anche i proprietari che dormivano. Durante la perquisizione nell’abitazione di Valenzatico sono stati rinvenuti monili ed altri oggetti di provenienza furtiva. Alcuni di questi sono stati riconosciuti dai legittimi proprietari. Il fermato era già sfuggito ad un tentativo di cattura il 29 febbraio scorso, nella stessa zona di Valenzatico, facendo perdere le sue tracce. Su richiesta del Pubblico Ministero di turno Sostituto Procuratore dott. Giuseppe Grieco, il fermo è stato convalidato nella mattinata odierna dal G.I.P. Gaspari che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il cittadino albanese.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Pistoia/articolo/13925ea405c1e5f52941352872