Vicesindaco Neri su mandati pagamento AVR e Città Metropolitana per impianti rifiuti

«Il Comune di Reggio Calabria ha effettuato tre mandati di pagamento in favore della società AVR per un totale di 1,8 milioni di euro. L’iter si è completato venerdì con due bonifici che si sono aggiunti ad un terzo eseguito la scorsa settimana. Queste somme serviranno ad alleggerire le difficoltà dei dipendenti dell’azienda col pagamento dei relativi stipendi». È quanto afferma, in un nota stampa, il vice sindaco Armando Neri che, nel sottolineare il lavoro sinergico con l’assessore alle Finanze, Irene Calabrò, aggiunge: «La giunta di Palazzo San Giorgio ha anche recepito la Delibera della Città Metropolitana che disciplina i rapporti con gli impianti di conferimento delle frazioni di umido ed indifferenziato della raccolta differenziata dei rifiuti. Per questo motivo, i nostri uffici hanno fatto un mandato di pagamento, di circa 670 mila euro, nei confronti dell’Ente di Palazzo Alvaro».