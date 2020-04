(DIRE) Roma, 26 Apr. – Dal 4 Maggio non saranno possibili spostamenti al di fuori della regione se non per motivi di salute e di lavoro. Saranno consentiti gli spostamenti nella regione per validi motivi. Tra questi possibili le visite ai familiari piu’ stretti. Dovrebbe essere possibile raggiungere le seconde case ma solo in regione. (Rai/ Dire) 17:41