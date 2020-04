Coronavirus. Bernini (FI): Unica prospettiva è Governo di Centrodestra

(DIRE) Roma, 26 Apr. – “Questo Governo si sta dimostrando assolutamente inadeguato, è stato travolto da uno tsunami senza precedenti e questa emergenza ha portato a galla tutta la sua fragilità politica, la totale assenza di una comune visione del Paese che è stata manifesta fin dal giorno della sua nascita. Forza Italia in questo momento sta collaborando col Paese per aiutare il Paese, non col governo per aiutare il Governo. Questo deve essere chiaro, la nostra responsabilità non può essere scambiata per connivenza con le scelte anti-impresa e pro-decrescita – aggravate da una nuova giungla burocratica – che il governo sta mettendo in campo e che abbiamo tenacemente cercato di modificare in Parlamento. Noi restiamo convintamente saldi dentro il perimetro delle nostre alleanze politiche, con le diverse sensibilità che non ci hanno mai impedito di governare nell’interesse del Paese”. Lo ha dichiarato la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini a Sky Tg 24, e alla domanda sulle prospettive politiche nella fase di ricostruzione ha risposto: “L’unica prospettiva che vedo e’ un governo di centrodestra, una coalizione che è già maggioranza del Paese e che sarebbe l’unica in grado di portare l’Italia fuori dalla crisi”. (Rai/ Dire) 14:02 26-04-20