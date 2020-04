Teatro di Calabria: DigitalPoieisis rassegna virtuale di Teatro, Arte, Musica e Letteratura

Ritorna l’appuntamento con DIGITALPoiesis, la rassegna virtuale di Teatro, Arte, Musica e Letteratura curata dal TdC. Una scommessa tutta nuova, per la Compagnia del Teatro di Calabria, l’associazione culturale nata nel 2010 e guidata da Anna Melania Corrado, Luigi La Rosa e Aldo Conforto. All’indomani del lockdown del 9 Marzo e delle altre misure di contenimento e prevenzione per arginare la diffusione nazionale di Covid-19, il TdC ha sfornato da subito quella che sembrava essere un’idea inconsueta, ma necessaria: continuare la propria attività di intrattenimento e divulgazione, ma adattandosi alle circostanze straordinarie richieste dal periodo. Così, è nato DIGITALPoiesis, l’appuntamento a cadenza settimanale che vede, ogni week-end, il TdC alle prese con un recital dal tema sempre differente, da trasmettere attraverso il proprio canale YouTube per arrivare nelle case di tutti gli spettatori del TdC e non solo. “In questi giorni- affermano i membri della Compagnia-abbiamo percepito come sia importante non solo essere vicini al nostro pubblico, ma anche quanto sia forte la necessità di attività normali, attività che sembrano ricordi lontani, come andare a teatro, assistere ad uno spettacolo, godere della visione di qualcosa di bello.” In poche settimane, i dati hanno dato ragione di questa intuzione: i video presenti sul canale YouTube del Teatro e gratuitamente fruibili da tutti gli utenti del Web, hanno registrato centinaia di visualizzazioni da parte di spettatori in tutta Italia. Non solo: in tanti sentono il bisogno di esprimere pubblicamente il loro entusiasmo per l’iniziativa, affermando di sentirsi “meno soli” e avendo la possibilità di rendere più sopportabili questi giorni di inerzia gustando gli spettacoli che il TdC mette in cantiere con spirito instancabile. Questa settimana, è stata la volta di Eugenio Montale: il recital “Piccole Intermittenti felicità”, disponibile da ieri sul canale YouTube del TdC, racconta attraverso la voce dello stesso autore la propria poetica densa e affascinante, inframezzata da letture delle poesie più celebri della produzione montaliana. E’ possibile guardare lo spettacolo completo e gli altri delle settimane precedenti, andando sul canale Youtube “TdC Teatro di Calabria” o andando su questo link https://youtu.be/McGWqwqjWYU