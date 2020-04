Anziani. Istat: forti legami, 60% abita nello stesso comune del figlio

(DIRE) Roma, 27 Apr. – Il nostro e’ un paese con forti legami intergenerazionali e se le famiglie sono diventate sempre piu’ strette e lunghe e gli anziani vivono sempre piu’ spesso soli, cio’ non vuol dire che essi si trovino in una situazione di isolamento sociale. In Italia il 60% degli anziani abita nello stesso comune del figlio. In particolare il 20,9% vive con i figli, il 15,1% nello stesso caseggiato e il 25,8% entro 1 km. Solo lo 0,9% ha figli lontani all’estero, il 5% a piu’ di 50 km. Gli anziani che vivono soli e non hanno figli sono l’8,9%. Tra quelli che vivono da soli e hanno figli, il 56,4% e’ abituato a vedere i figli giornalmente, piu’ le donne che gli uomini (60,5% contro 43,4%). Lo rileva l’Istat nel rapporto ‘Aspetti di vita degli over 75′. Fra le persone di 75 e piu’ che vivono da sole, due su tre hanno almeno un nipote. Abitando nello stesso comune, per il 74,0% di questi anziani la distanza abitativa con il nipote piu’ vicino e’ decisamente contenuta e nel 40% dei casi i contatti sono settimanali. (Vid/ Dire) 10:23