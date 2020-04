Anziani. Istat: oltre 7 mln le persone di 75 anni e più

Al 1^ Gennaio 2019 sono 14.456 ad aver compiuto 100 anni (84% donne)

(DIRE) Roma, 27 Apr. – I residenti in Italia che al 1^ gennaio 2019 hanno compiuto i 75 anni di eta’ sono oltre 7 milioni (7.058.755), l’11,7% del totale della popolazione, donne nel 60% dei casi. Sono oltre 4 milioni e 300 mila (4.330.074) ad aver raggiunto e superato gli 80 anni, 774,5 mila (774.528) ad aver compiuto 90 anni: l’incidenza della popolazione femminile, notoriamente piu’ longeva degli uomini, aumenta di 10 punti percentuali tra gli ottantenni e i novantenni, passando rispettivamente dal 63% al 73%. Lo rileva l’Istat nel rapporto ‘Aspetti di vita degli over 75′.

Sono invece 14.456 le persone residenti in Italia che al 1^ gennaio 2019 hanno compiuto i 100 anni di eta’, donne nell’84% dei casi. Tra i centenari si contano ben 1.112 semi-super centenari, ovvero persone che hanno spento almeno 105 candeline, fra le quali la quota di donne sale all’87%. La piramide delle eta’ al 1° gennaio 2019 mostra chiaramente la struttura per eta’ molto anziana della popolazione residente in Italia: per 100 giovani tra 0 e 14 anni ci sono 173 persone con 65 anni e piu’. (Vid/ Dire) 10:53