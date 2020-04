Coronavirus. Più 1739 contagiati totali da ieri, 333 decessi e 1696 guariti

(DIRE) Roma, 27 apr. – Sono salite a 26.977 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 333 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 260, il piu’ basso dal 15 marzo. Sono 66.624 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.696. L’aumento ieri era stato di 1.808. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia, compresi morti e guariti, e’ di 199.414, con un incremento rispetto a ieri di 1.739. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile. (Anb/ Dire) 18:34