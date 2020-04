Scuderie San Carlo, gusto, accoglienza e tutto lo spazio per ripartire in sicurezza

Il Ristorante San Carlo e lo Spazio Eventi delle Scuderie San Carlo offrono grandi ed eleganti spazi, capaci di garantire una riapertura nel segno del gusto e nel rispetto delle prossime disposizioni di sicurezza.

Siamo ormai prossimi a ripartire, a rimettere in moto la nostra meravigliosa Italia, a riprendere le attività con rinnovato entusiasmo, con il desiderio di vivere nuovamente tutte quelle esperienze di gusto che facevano parte della nostra vita e che l’emergenza sanitaria ha cancellato temporaneamente dalla quotidianità. Molti di noi hanno dovuto spostare le date di eventi e celebrazioni attesi tutta la vita, che meritano di essere festeggiate, usciti dall’isolamento, con le dovute attenzioni e la cura dei particolari che si devono alla celebrazione di momenti così significativi come un matrimonio.

Ma, in questo delicato periodo che prelude alla ripartenza, molte aziende si interrogano sulle modalità che consentiranno una riapertura in sicurezza di strutture ricettive, location e ristoranti da destinare all’ospitalità di eventi e matrimoni.

“Anche noi di Scuderie San Carlo – affermano Fausto e Paolo Soffiantini, titolari della Struttura e del Ristorante San Carlo – stiamo pensando, come immaginiamo stiano facendo tutti i nostri colleghi del settore, al nostro futuro e, seguendo il nostro innato ottimismo, lo facciamo progettando un futuro che possa essere migliore, pensando di riaprire in una forma leggermente diversa che garantisca sicurezza agli elementi di forza della nostra organizzazione, basata su due punti fermi: Il Ristorante San Carlo con il suo menu di mare da gustare nell’intimità della Sala per Due, nei grandi saloni o nell’ombreggiato giardino e le Scuderie San Carlo che, oggi più che mai, si propongono come location per matrimoni ed eventi, privati ed aziendali, potendo contare su spazi così vasti da garantire il corretto distanziamento che verrà indicato prossimamente dalle autorità”.

La continua attenzione verso la propria clientela si esprime, concretamente, attraverso la garanzia di utilizzo di ogni presidio di sicurezza che Fausto e Paolo Soffiantini hanno attuato da subito, pensando al momento, sempre più prossimo, in cui la vita, gradualmente, potrà riprendere, nel rispetto delle disposizioni di legge. Dalla sanificazione continua e costante degli ambienti alla riprogettazione degli spazi in considerazione della corretta distanza tra i tavoli, aumentata ulteriormente proprio per la lungimirante visione dei fratelli Soffiantini, ogni elemento è stato preso in considerazione per continuare a presentare ai propri clienti, in piena sicurezza, l’immutata eleganza degli eventi firmati Scuderie San Carlo ed il gusto unico della proposta dello chef del Ristorante San Carlo. Una serie di eventi a tema, con un calendario in pubblicazione, consentiranno di presentare al pubblico ed alla stampa queste novità che caratterizzeranno la ripartenza e che confermano il ruolo da assoluto protagonista delle Scuderie San Carlo nel panorama degli eventi della Capitale con il fiore all’occhiello di quella assoluta sicurezza che consente di vivere in piena serenità i momenti più belli e le feste più importanti della nostra vita.