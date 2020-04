Alle 14.50 del 27 Aprile, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via del fosso della Magliana per l’incendio di un deposito di cassette in legno. Le fiamme stavano iniziando ad interessare anche un camion parcheggiato nelle vicinanze. Sul posto sono giunti un APS e due autobotti. Le squadre VVF hanno circoscritto l’area interessata spegnendo il rogo ed evitando che le fiamme arrivassero alle sterpaglie adiacenti al deposito.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=64682