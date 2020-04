Tertenia (Og). Fermati ad un posto di controllo e arrestati due fratelli per possesso di droga

Comando Provinciale di Nuoro – Tertenia (Og) , 28/04/2020 12:34

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Tertenia e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jerzu hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due fratelli originari di Bari Sardo, rispettivamente di 34 e 31 anni. I fatti risalgono alla mattinata del 25 Aprile quando, nel corso di un posto di controllo, i militari si sono insospettiti dei due ragazzi che non riuscivano a fornire indicazioni circa le ragioni della loro presenza lungo la S.S. 125var, nei pressi di Tertenia. I Carabinieri decidevano quindi di procedere a perquisizione personale e veicolare nei confronti dei due fratelli che, al termine delle attività, venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Immediatamente è scattata la perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei due ragazzi che permetteva di recuperare ulteriori 50 grammi di “marijuana” suddivisi in diversi involucri e due piantine di “cannabis indica”, oltre a materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione per pesare la sostanza. I due sono stati collocati agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Dovranno rispondere di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.