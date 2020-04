Tivoli (Rm). 43enne romeno arrestato per maltrattamenti in famiglia

Esasperata dal comportamento violento ed esplosivo e dall’ennesima aggressione da parte del convivente, una giovane mamma ha chiesto aiuto agli uomini del commissariato di Tivoli, diretti da Paola Di Corpo. L’uomo, nella serata di Venerdì 24 u.s., ancora una volta, ha picchiato e minacciato di morte, per futili motivi, la propria convivente alla presenza dei tre figli minori. La situazione di disagio, di maltrattamenti e di violenza familiare esisteva già da tempo, infatti, così come ha raccontato la donna, la prima di una lunga serie di denunce contro il proprio compagno risale al 2018. I poliziotti, giunti tempestivamente presso l’abitazione della coppia, hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione alcolica che, nonostante la presenza degli investigatori, ha continuato a manifestare i suoi atteggiamenti violenti contro la donna, circondata dai tre figlioletti. La vittima, soccorsa e trasportata con autoambulanza in ospedale , è stata refertata con prognosi di 10 giorni a causa di una lesione al torace. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nel carcere di Rebibbia.

fonte – https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/17335ea7f28250892668666864