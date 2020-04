Alitalia conferma alla Camera il ritorno dei voli a Reggio Calabria, Cannizzaro: “avanti tutta verso il rilancio dello scalo”

“Non appena si riaprirà Reggio Calabria, evidentemente ripartiremo con il traffico anche su quel sito aeroportuale”: con queste parole stamattina Giuseppe Leogrande, il commissario straordinario di Alitalia, in una audizione alla commissione Trasporti della Camera, ha confermato la riapertura dell’Aeroporto di Reggio Calabria con la volontà di Alitalia a riattivare i voli. “Ho seguito attraverso la video conferenza l’audizione e ho avuto l’ennesima conferma della bontà del lavoro svolto nelle ultime settimane, come già anticipato in più occasioni, nell’interesse della nostra città e del nostro scalo aeroportuale” commenta il deputato di F orza Italia Francesco Cannizzaro, che già nei giorni scorsi aveva rassicurato i suoi concittadini rispetto alle preoccupazioni legate al futuro dell’Aeroporto. “E’ il primo passo verso il rilancio dello scalo che, in sinergia con il nuovo corso della Regione Calabria, grazie all’impegno del governatore Jole Santelli e dell’assessore ai trasporti Mimma Catalfamo, ci consentirà di rilanciare l’infrastruttura dopo anni di abbandono”.