(DIRE) Roma, 29 Apr. – “I test sierologici saranno fatti su 150mila cittadini, salvo averne altri 150mila come la gara prevede. Sara’ una fase molto importante per conoscere l’andamento, la mobilita’ e la durata del contagio. Le Regioni stanno acquisendo, ognuno pro domo sua, i test sierologici”. Lo dice il commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, in audizione alla Camera nelle commissioni riunite Finanza e Attivita’ produttive. (Sor/Dire) 11:08