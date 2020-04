Coronavirus. Cina, dimesso ultimo paziente dall’ospedale di Wuhan

È un uomo di 77 anni risultato per due volte negativo al test

(DIRE) Roma, 29 Apr. – Tutti i pazienti affetti da Covid-19 sono stati dimessi dagli ospedali di Wuhan, la citta’ cinese ritenuta il luogo di origine della pandemia del nuovo coronavirus, che in circa quattro mesi ha fatto registrare oltre tre milioni di casi confermati in tutto il mondo. A comunicare la notizia, una portavoce della Commissione nazionale cinese per la salute, Mi Feng, che alla stampa locale ha detto che l’ultimo paziente di Covid-19, un uomo di 77 anni, e’ risultato due volte negativo al test diagnostico per il virus e quindi e’ stato dichiarato guarito sabato. La citta’ di 11 milioni di abitanti, capoluogo della provincia di Hubei, e’ stata sottoposta a misure di totale quarantena per 76 giorni, dal 23 gennaio all’8 di aprile. Localita’ piu’ colpita dal virus, ha fatto registrare oltre 50mila dei circa 82mila casi confermati nel Paese. Stando ai numeri diffusi dalle fonti cinesi, la percentuale di persone guarite dalla patologia respiratoria provocata dal Covid-19 sono il 92 per cento del totale delle persone infettate, oltre 46mila persone. Sarebbero invece circa 3.860 i decessi. (Est/ Dire) 11:34