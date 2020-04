Ordine di Malta. Il Papa: Dalla Torre uomo di cultura e di fede

Telegramma di cordoglio di Francesco per la scomparsa del Gran Maestro

(SIR-DIRE) Roma, 29 Apr. – “Zelante uomo di cultura e di fede”. Così il Papa, in un telegramma di cordoglio, ricorda fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, gran maestro del Sovrano militare Ordine di Malta, scomparso nei giorni scorsi. “Appresa la notizia della scomparsa – scrive Francesco – desidero esprimere all’intero Ordine il mio sentito cordoglio”. “Di così zelante uomo di cultura e di fede – prosegue il Papa – ricordo l’integra fedeltà a Cristo e al Vangelo, congiunta al generoso impegno nell’esercitare con spirito di servizio il proprio ufficio per il bene della Chiesa, nonchè la sua dedizione ai più sofferenti. Mentre prendo parte al comune dolore, elevo preghiere di suffragio ed invoco per la sua anima, dalla divina bontà, la pace eterna”. (Vig/Dire) 20:46 29-04-20